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Tek katlı evin çatı katında çıkan yangın köylüleri korkuttu

Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki tek katlı evin çatı katında çıkan yangın köylüleri korkuttu.

BİLECİK 01.07.2021, 17:35
Tek katlı evin çatı katında çıkan yangın köylüleri korkuttu

Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki tek katlı evin çatı katında çıkan yangın köylüleri korkuttu.

Alınan bilgiye göre ilçenin Çerkeşli köyünde Mustafa Özkan’a ait tek katlı ahşap evin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler hemen kendi imkânları ile söndürmeye çalıştılar, bir taraftjn da itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Osmaneli Belediyesi’ne ait itfaiye ekiplerinin ve köylülerin müdahale ettiği yangın, çevredeki evlere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı.

Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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