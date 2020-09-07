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Tedbirlere uymayan 48 kişiye ceza kesildi
GÖLPAZARI’NDA KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ DEVAM EDİYOR
BİLECİK 07.09.2020, 11:26
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Ülke genelinde artan Korona virüs (Covit-19) vakaları nedeniyle Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde virüs denetimleri sıkı bir şekilde devam ederken, tedbirlere uymayan 48 kişiye ceza kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü, belediye, ilçe hastanesinde çalışan görevlilerden oluşan korona denetim ekipleri ilçe genelinde tüm esnafları tek tek gezip, hem denetim yaptı, hem de kurallar hakkında bilgi verdi. Sokakta maskesiz gezen ve sosyal mesafeye uymayan vatandaşlar uyaran ekipleri, kurallara uymayan 48 kişiye idari para cezası uygulandı.
Yetkililerden alınan bilgilere göre, ilçede denetimlerin sıklıkla yapılacağı öğrenildi.
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