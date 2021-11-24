Tedavi edilen minik kediler ailelerine teslim edildi

Bozüyük Belediyesi sosyal medya hesaplarından gelen talep üzerine alınan kediler tedavilerinin yapılmasının ardından ailelerine teslim edildi.

Vatandaşlar tarafından evlerinin önünde ve bahçesinde bulunan kedilerin, rahatsızlıklarını bildirmeleri üzerine Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı Veterinerlik Hizmetleri Birimi ekipleri, verilen adreslerden kedileri alarak, geçici hayvan barınağına getirdiler. Yapılan antibiyotik ve diğer tedavilerin ardından kediler, ailelerine teslim edildi.

Vatandaşlar taleplerine dönüş yapılarak can dostlarıyla yakından ilgilenildiği için Belediyeye ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na teşekkür ettiler.