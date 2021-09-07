banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İsrail’den Gazze Şeridi’ne hava saldırısı
İsrail’den Gazze Şeridi’ne hava saldırısı
Palamut beklerken hamsi çıktı
Palamut beklerken hamsi çıktı
Akar'dan terörle mücadele mesajı
Akar'dan terörle mücadele mesajı
İstanbul’da metronun simgesi değişti: Artık M değil U harfiyle!
İstanbul’da metronun simgesi değişti: Artık M değil U harfiyle!

TCDD kanalı kenarına beton atıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde belediye tarafından Albay İbrahim Çolak Caddesi üzerinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) kanalı kenarında başlatılan çalışmalar tamamlandı.

BİLECİK 07.09.2021, 10:53
TCDD kanalı kenarına beton atıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde belediye tarafından Albay İbrahim Çolak Caddesi üzerinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) kanalı kenarında başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri tarafından TCDD’ye ait kanalın kenarındaki kaldırımlarda meydana gelen çökmeler nedeniyle bölgede başlatılan çalışmalar sona erdi. Yapılan çalışmalar kapsamında kanala şevli beton atılarak kanal sağlamlaştırıldı ve ömrü uzatıldı. Ayrıca tamamlanan çalışma ile kaldırımlarda daha güvenli bir hale geldi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0