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TBB tarafından Bilecik Belediyesi’ne 7 adet bisiklet hibe edildi

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ TARAFINDAN 7 ADET BİSİKLET HİBE EDİLDİ

BİLECİK 09.11.2020, 12:40
TBB tarafından Bilecik Belediyesi’ne 7 adet bisiklet hibe edildi

Avrupa Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) teşvikleriyle 16-22 Eylül 2020 tarihinde “Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik” sloganıyla, gerçekleştirilen çalışmalar ödüllendirilirken, Bilecik Belediyesi’ne 7 adet bisiklet hibe edildi.

Bisiklet kullanımının önemine değinmek, sağlıklı yaşam ve temiz çevrenin korunmasına katkı sağlayacak birçok aktiviteyi uygulamaya koyan Bilecik Belediyesi Proje Geliştirme ve Eğitim Birimi, yaptığı çalışmaların karşılığını aldı. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından, proje geliştirme ve eğitim birimine, yapılan anlamlı çalışmalar dolayısıyla 7 adet bisiklet hibe edildi. Şehirdeki kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların da katılımı ile gerçekleştirilen aktiviteler ile sağlıklı yaşam ve temiz çevrenin korunmasına yönelik mesajlar verildi. STK temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşların işlerine yürüyerek ulaşım sağlama, bisiklet turları, motorlu taşıtlara cadde kapatma ve tandem bisiklet etkinlikleri düzenlenen programlar önümüzdeki zaman diliminde de gerçekleştirilmeye devam edecek.

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