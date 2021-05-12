Tatlı ve şekerler yine tezgahtaki yerini aldı

Bilecik’te bayramlık baklavalar ve şekerler tezgahlardaki yerine bu yıl da aldı.

Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen geleneklerinden vazgeçmedi. Bayram öncesi dışarı çıkıp alışverişini yapan, bayram şekerini alan Bilecikli vatandaşlar kısıtlamaya rağmen sokakları doldurdu. Bilecik esnafı İlhan Öztürk vatandaşların geleneklerinden vazgeçmediğini söyledi. Kısıtlama olmasına rağmen vatandaşların dışarı çıkıp şekerini aldığını belirten Öztürk, “Vatandaşlarımız geleneklerinden vazgeçmeyip, bayramlık şekerlerini aldılar.” dedi.

“Tatlı satışlarında düşüş yaşandı”

17 günlük tam kapanma dönemine denk gelen Ramazan bayramı öncesi tatlı satışlarında ise azalma yaşandı. Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar, bayram hazırlığı yapmak için tatlıcılara giderek alışveriş yaptı. Ancak, 17 günlük tam kapanma dönemine denk gelen bayram nedeniyle satışların geçen yıllara göre azaldığı belirtildi.