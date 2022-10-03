TARSİM Bursa Bölge Müdürü Değer’den Bilecik temasları

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. (TARSİM) Bursa Bölge Müdürü Mustafa Değer, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş’ı ziyaret etti.

Görüşme esnasında Tarsim Bölge Müdürü, teşkilat ve devlet destekli tarım sigortaları çalışmaları hakkında İl Müdürü Yoldaş’a detaylı bilgi paylaşımında bulundu. Bölge Müdürü Değer ile Müdür Yoldaş, sektörel gelişimi sağlamak için müşterek çalışmalar yapma konusunda görüş alışverişi yapıldı. Ziyaretten dolayı memnuniyetini belirten İl Müdürü Necmettin Yoldaş, iki kurumun işbirliği ile çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapılmasına karar verildiğini söyledi.