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Tarladaki damlama sisteminden su içen 1 kişi zehirlendi
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde tarlada çalışırken damlama sisteminden su içen bir kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
BİLECİK 27.08.2022, 19:32
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde tarlada çalışırken damlama sisteminden su içen bir kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Soğcakpınar köyünde sabah ailesiyle birlikte tarlaya çalışmaya giden N.A. (30) isimli vatandaş öğle saatlerinde aşırı sıcaktan dolayı tardaki ürünleri sulamak için kurulan damlama sisteminden akan ilaçlı suyu normal su zannederek içti. Bir süre sonra N.A.’nın rahatsızlanması üzerine zehirlendiğini düşünen ailesi 112 ekiplerine haber verdi. Ekiplerin olay yerindeki müdahalenin ardından N.A. Osmaneli Mustafa Selahattin Devlet Hastanesine sevk edildi. N.A.’nın gerekli tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edileceği öğrenildi.
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