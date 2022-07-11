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Tarım ve Orman İl Müdürü Yoldaş müjdeyi verdi

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş kentte hububat hasadı yapılan alanlarda inceleme yaparak, "Tarım ve Orman Bakanlığımız buğdayda ton başına bin TL, arpada 500 TL destek ödemesi yapacak" ifadelerini kullandı.

BİLECİK 11.07.2022, 11:46
Tarım ve Orman İl Müdürü Yoldaş müjdeyi verdi

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş kentte hububat hasadı yapılan alanlarda inceleme yaparak, "Tarım ve Orman Bakanlığımız buğdayda ton başına bin TL, arpada 500 TL destek ödemesi yapacak" ifadelerini kullandı.

Bilecik’te 2022 yılı hububat hasadının başlamasıyla Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, biçerdöverle hasat yapılan alanları yerinde inceledi. İncelemeler sırasında vatandaşla sohbet eden Yoldaş, Toprak Mahsulleri Ofisi’nde (TMO) hububat alım fiyatlarının buğdayda 6 bin 450 TL, arpada ise 5 bin 700 TL olduğunu ifade ederek, “Tarım ve Orman Bakanlığımız buğdayda ton başına bin TL, arpada 500 TL destek ödemesi yapacak” müjdesini verdi.

Öte yandan, Yoldaş’a, Ziraat Odası Başkanları Ahmet Sevinen, Mehmet Denizli, Ali Ünal, Hasan İphar, Süleyman Çaydere ve Orhan Uğur eşlik etti.

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