Tarım Kredi Kooperatif Market’in 703’üncü şubesi Bozüyük’te açıldı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine bağlı Tarım Kredi Kooperatif Market’in 703’üncü şubesi Bozüyük’te törenle açıldı. Tören açılışında konuşan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkay, “Tarım Kredi Kooperatiflerimiz, üreticiyle tüketici arasında çok önemli bir köprü olmuştur” ifadelerini vurguladı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Tarım Kredi Kooperatif Market’in şubesi, Bilecik’in Bozüyük ilçesinde hizmete girdi. Tarım Kredi Kooperatif Marketler zincirinin Bilecik’teki 6’ncı Bozüyük’teki 2’nci ve Türkiye genelindeki 703’üncü şubesinin açılışını, Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Genel Müdür Fahrettin Poyraz ve Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ile birlikte gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Bilecik Valisi Dr. Kızılkaya, “Tarım Kredi Kooperatiflerimiz, üreticiyle tüketici arasında çok önemli bir köprü olmuştur. Güvenilir ve makul alış verişin bir adresi haline gelmiş durumdadır. Ben bu vesile ile oluşturdukları istihdam, piyasaya getirdikleri dinamizm ve tüketiciye sağladıkları avantajdan dolayı kendilerine teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Açılışın ardından Vali Dr. Kızılkaya, beraberindeki heyetle birlikte mağazada incelemelerde bulundu.