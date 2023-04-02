Tarihi Karamustafapaşa Camii yenileniyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan tarihi Karamustafapaşa Camii’nin yenilenmesine karar verildi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yapılan toplantı sonucunda alınan kararla tarihi Karamustafapaşa Camii’nin restorasyonuna başlanıldığını belirtti. Başkan Tekin, “Pazaryeri tarihi Karamustafapaşa Camii restorasyonu toplantımızı gerçekleştirdik. Alınan olumlu kararlar ilçemize hayırlı olsun. Vakıflar Bölge müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan çarşı camii binası mevcut haliyle restore çalışmalarına başlanmıştır. İşimiz gücümüz rast gelsin. Nazar değmesin” ifadelerini kullandı.