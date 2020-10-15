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Tarihi çamaşırlık binası temizlendi

TARİHİ ÇAMAŞIRLIK BİNASI TEMİZLENDİ

BİLECİK 15.10.2020, 13:03
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Tarihi çamaşırlık binası temizlendi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan tescilli tarihi çamaşırlık binası temizlendi.

Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü envanterlerine kayıtlı olan tescilli tarihi çamaşırlık Pazaryeri Belediyesi Fen İşleri ekiplerince temizlendi. İlçede ayrıca cami, lojman, konut, yağhane, höyük, ticaret merkezi, örenyeri, nekropol, kentsel sit alanı, arkeolojik yer olmak üzere kayıtlı 71 adet taşınmaz kültür varlığı yapısı bulunmakta. Bu yapılarda da belediye ekiplerince çevre temizliği çalışmalar devam ediyor.

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