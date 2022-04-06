Din görevlilerinin Kur’an-ı Kerim’i doğru ve güzel okuması, mesleki bilgilerine katkı sunması amacıyla Bilecik Müftülüğünce açılan Talim ve Tashih-i Huruf kursu 28 din görevlisinin katılımıyla tamamlandı.

Bilecik Müftülüğü tarafından din görevlilerinin Kur’an-ı Kerim’i doğru ve güzel okuması, mesleki bilgilerine katkı sunması amacıyla başlatılan ve üç ay devam eden Talim ve Tashih-i Huruf kursu tamamlandı. Bilecik Merkez ve Bozüyük ilçelerinde açılan Talim ve Tashih-i Huruf kursunu başarıyla tamamlayan 28 din görevlisi için program düzenlendi. Programa Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun ve din görevlileri katıldı.

“Kendimizi geliştirmeli ve gayret etmeliyiz”

İmam hatip ve müezzin kayyımlarını tebrik eden Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Kur’an-ı Kerim’i güzel okumanın çok önemli olduğunu ifade ederek, “Bizler bu topluma örnek olarak, Rabbimizin kitabını ve Peygamberimiz Efendimiz’in güzel ahlakını öğretmekle görevlendirildik. Kur’an-ı Kerim’e hizmet, Rabbimizin kelamına hizmettir. Kendimizi geliştirmeli ve gayret etmeliyiz. İfa ettiğimiz vebali ağır bir görevdir. Bu görevi en güzel biçimde yapmakla sorumlu mes’ulüz. Bunu da Diyanet İşleri Başkanlığımız koordinesinde açılan kurslar sayesinde sağlamış oluyoruz. Kursumuza göstermiş olduğunuz ilgi ve kazandığınız başarıdan dolayı her birinizi tebrik ediyorum” dedi.

Müftü Erhun, program sonunda Talim ve Tashih-i Huruf kursunda ders veren Eskişehir Çarşı Cami İmam-Hatibi Halim Özdemir’e teşekkür ederek plaket takdim etti.