Bilecik Aktif Taksiciler ve Taksi Dolmuşçuları Derneği (BİL-TAKSİ-DER) üyesi taksiciler sabah kahvaltısında buluştu.

Pelitözü Gölpark’da bir restoranda yapılan kahvaltıya Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız, Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selman Aydeniz, Dernek Başkanı Ramazan Çetin, başkan yardımcısı Ahmet Burak Oğuz ve dernek üyeleri katıldı.

Kahvaltı sonrası bir açıklama yapan Dernek Başkanı Ramazan Çetin, "Bilecik halkına en güzel şekilde hizmet vermek için istişarelerde bulunduk. Taksiciler olarak toplantımıza katılan Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız’a halkımızın ve taksiciler isteklerini dile getirdik. Bilecik halkına verilen taksi hizmetinin maksimum seviyeye çıkartılması için elimizden gelen çaba ve gayreti göstermek için bir araya geldik. Dernek üyelerimiz ile istişarelerde bulunuldu alınan kararlarımızın Bilecik halkına hayırlı olması" dedi.