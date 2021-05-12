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Taksici esnafından belediye teşekkür

Bilecik’te taksi duraklarında görev yapan esnafa belediye tarafından yardım kolisi bırakıldı.

BİLECİK 12.05.2021, 11:06
Taksici esnafından belediye teşekkür

Bilecik’te taksi duraklarında görev yapan esnafa belediye tarafından yardım kolisi bırakıldı.

Bilecik Belediye Başkanlığı tarafından kenttin çeşitli noktalarında görev yapan taksi sürücülerine Ramazan Bayramı öncesi yardım kolisi gönderildi. Kolilerini alan taksiciler belediyeye teşekkür ederken, yıllar sonra ilk defa böyle bir yardımın yapıldığı söylediler.

"Bizleri, bu dönemki kadar destek ve yardım alamamış, sanki yok hükmünde görülmüştük"

Park Taksi Durak Başkanı Ahmet Burak Oğuz, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’e teşekkür ederek, "Bunca yıldır bu mesleği icra eden bizleri bu günümüze kadar hiç bir dönemde bu dönemki kadar destek ve yardım alamamış, sanki yok hükmünde görülmüştük. Bunun değiştiğini görmek her zaman yardım ve desteklerini bizden esirgemeyen belediyemize teşekkürü borç biliriz" dedi.
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