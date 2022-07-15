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T04 Tüneli’nde hazırlıklar tamam

Osmaneli-Bursa Yüksek Hızlı Tren Osmaneli-Yenişehir kesimi T04 Tüneli Ayna Birleşim Töreni için son hazırlıklar tamamlandı.

BİLECİK 15.07.2022, 21:33
T04 Tüneli’nde hazırlıklar tamam

Osmaneli-Bursa Yüksek Hızlı Tren Osmaneli-Yenişehir kesimi T04 Tüneli Ayna Birleşim Töreni için son hazırlıklar tamamlandı.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinden geçmekte olan YHT hattının Osmaneli Yenişehir kesimi T04 Tüneli, yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından açılacak. Açılış öncesi sahada yapılan çalışmaları Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin, T04 Tüneli bölgesine giderek son çalışmaları yerinde inceledi. İkili ardından inşaat yetkilisinden bilgiler aldı.

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