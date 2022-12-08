Merhum usta oyuncu Nejat Uygur’un oğulları Süheyl ve Behzat Uygur’un rol aldığı Süt Kardeşler adlı oyun Bilecik’te sahne aldı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahnelenen oyunu, Belediye Başkan Yardımcısı Melih Tüfekçi, Belediye Meclis Üyesi Soner Olgun ve vatandaşlar izledi.

Oyun sonrasında oyunculara hediye ve çiçek takdiminde bulunan Başkan Yardımcısı Tüfekçi ve Meclis Üyesi Soner Olgun, oyunculara teşekkür etti.

Oyuncular Süheyl Uygur ve Behzat Uygur da Bilecik’te birçok kez geldiklerini belirterek, ‘’Bilecikli tiyatro severlerle bir arada olduğumuz için çok mutluyuz. Bizlere buluşma imkanı sunan Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve tüm belediye yetkililerine teşekkür ediyorum’’ dedi.