Sürücüler dikkat, cezası 4 bin 136 TL

Çevre ve Şehircilik Bilecik İl Müdürü Mustafa Budak, sürücüleri uyararak, "Standartlara aykırı emisyona sebep olduğunun tespit edilmesi durumunda 4 bin 136 TL idari para cezası uygulanacaktır" dedi.

İl Müdürü Budak, yaptığı yazılı açıklamada, "Araçların egzoz gazı emisyonu ölçümlerinin süresi içinde yenilenip yenilenmediğine ilişkin denetimlerimiz yapılmakta olup, Bakanlığımızın ilgili mevzuatı kapsamında 2021 yılı içerisinde yoğunlaştırılarak devam ettirilecektir. Yapılacak egzoz gazı emisyonu ile ilgili denetimlerde egzoz emisyon ölçümü yaptırılmadığının veya süresi içerisinde yenilenmediğinin tespit edilmesi durumunda 2 bin 67 TL; yönetmelikle belirtilen standartlara aykırı emisyona sebep olduğunun tespit edilmesi durumunda ise 4 bin 136 TL idari para cezası uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın konu hakkında gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir" dedi.