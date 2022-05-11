Son Dakika
Başkan Çetin: "Her işçi-işveren buluşmasında bir kişinin bile işe yerleşme imkanı bizleri son derece mutlu ediyor"
Şüpheli araçta 495 adet sikke ele geçirildi
Bilecik’te tarihi eser kaçakçılığı yaptığı idea edilen 2 şahsın bulunduğu araçtan 495 adet sikke ele geçirildi.
BİLECİK 11.05.2022, 11:10
Bilecik’te tarihi eser kaçakçılığı yaptığı idea edilen 2 şahsın bulunduğu araçtan 495 adet sikke ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde C.K.ve Z.I. isimli 2 şüpheli şahsın tarihi eser bulundurduğu tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararı ile Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 şüpheli şahsın bulunduğu araçta arama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan aramada 495 adet sikke ele geçirildi.
Öte yandan Cumhuriyet savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.