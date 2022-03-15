Şüpheli araçta 341,23 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Bilecik’te şüphe üzerine durdurulan bir araç içinde 341,23 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, nakleden ve ticaretini yapan şahıs ya da organizasyonların deşifresine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Antalya plakalı bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Araç içinde yapılan aramada 341,23 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, G.M. ve E.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahılar hakkında ’Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’ suçundan yasal işlem başlatıldı. Şahıslar, ifadesinin ardından polis ekiplerince çıkarıldıkları Bilecik Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.