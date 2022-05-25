Şüphe üzerine durdurulan araçtan kaçak kazı malzemeleri çıktı

Bilecik’te jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları araçtan kaçak kazıda kullanılan malzemeler çıktı

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Pazaryeri ilçesinde izinsiz kazı yaparak bölgeden ayrıldığı değerlendirilen bir otomobilden şüphelendi. Araç durdurularak savcılık izniyle içinde arama yapıldı. Yapılan aramada 2 adet dedektör ele geçirildi. Araç içindeki şüpheli C.T., D.K., S.K. ve K.Ö. isimli 4 şahıs gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.