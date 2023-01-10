Sulama göletinden arazilere su verilecek

Bayırköy Belediye Başkanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanan sulama göletinden arazilere su verilmeye başlanacağı duyuruldu.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ın yaptığı açıklamada, “DSİ sulama kanallarından faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın, belediyemize gelerek ya da mahalle muhtarlıklarımızda abonelik yaptırmaları önemle rica olunur. Başvuru sırasında ad-soyad, T.C Kimlik Numarası ve kullanılmak istenen suyun miktarı belirtilmesi gerekiyor” ifadelerine yer verildi.

Açıklamasının devamında, basınçlı sulamanın faydaları hakkında bilgi veren Başkan Yaman, “Ürün miktarında artış meydana gelmektedir. Salma sulama ile yapılan sulamaya göre hem daha ekonomik hem de daha verimlidir. Suyun ve gübrenin kontrollü verilmesi hem verim artışını hem de doğal kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini sağlar. Ülkemizin su kaynaklarının kıt olduğu ve sulanabilecek arazilerimize yetmediği düşünüldüğünde ülkemizin su kaynaklarının korunması adına hayati önem arz etmektedir”dedi.