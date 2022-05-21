Sufi yolu yolcuları Bilecik’te mola verdi

İstanbul’dan, Konya’ya mistik yolculuk yapan Sufi Yolu heyeti, Bilecik’te mola vererek, kenttin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi aldı.

Güzergâh kapsamında 801 kilometrelik yolu kat edecek turistler, Bilecik ve ilçelerindeki tarihi ve doğal güzelliklere hayran kaldıklarını ifade etti. 801 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolunun 2022 yılının 1’inci kervanı ile Türkiye’ye gelen Hollanda, Malezya, Endonezya gibi farklı ülkelerden gelen 15 kişilik turist heyetine Bilecik’te mola verdi. Heyete Bilecik ve ilçelerindeki tarihi ve turistlik yerleri belediye yetkileri tarafından gezdirilerek, tarihi ve doğal güzelliklerini anlatıldı. Bilecik’teki programları kapsamında merkez Yeniköy ile Bozüyük ilçesi Kurtköy’ü de gezen yabancı turistler Söğüt’e bağlı Küre Köyü yanı sıra Söğüt ilçesi ile Vezirhan beldesini de gezdi.