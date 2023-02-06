Su sayaç ve tesisatları donma tehlikesiyle karşı uyarı

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer soğuğa karşı uyardı.

Başkan Suer kar yağışlarının il genelinde etkili olması sonrası donma tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Başkan Suer yaptığı açılamada, “Değerli hemşerilerilerimiz, dondurucu soğuk hava dalgası ve kar yağışı sebebiyle su sayaç ve tesisatları donma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Donmayı önlemek amacıyla tesisat ve sayacınızın soğuk hava ile temas etmesini önleyecek şekilde tedbir almanız önemle rica olunur” ifadelerini kullandı.