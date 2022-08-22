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Su patlağına anında müdahale ettiler

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ana hatta meydana gelen su patlağına ekipler anında müdahale etti.

BİLECİK 22.08.2022, 09:32
Su patlağına anında müdahale ettiler

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ana hatta meydana gelen su patlağına ekipler anında müdahale etti.

Pazaryeri ilçesi Beşikli mahallesinde ana hatta su patlağı meydana geldi. Patlağa anında müdahale eden Pazaryeri Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri en kısa zamanda vatandaşların mağduriyetlerinin giderileceğini aktardı. Gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip eden Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Ekiplerimiz hızlı bir şekilde çalışıyor. En kısa sürede arızayı giderip mağduriyeti gidermeye çalışıyoruz. Bu sıcak günde elimizde olmayan nedenlerle su kesintisi yaşattığımız için tüm hemşehrilerimizden özür diliyorum. Anlayışlı ve sabırlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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