Su kanalına devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

Bilecik’te seyir halindeyken kontrolden çıkan beton mikseri su kanalına devrilirdi, sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Osmaneli-Sakarya D-650 karayolunda seyir halinde bulunan 33 DRM 13 plakalı beton mikseri sürücü günü D.A. Kızılöz Köyü mevkiinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafındaki su kanalına devrildi. Kazada sürücü D.A. yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Yaralının yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.