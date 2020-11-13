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Su arızası gece boyu süren mesai ile giderildi

SU ARIZASI GİDERİLDİ 4

BİLECİK 13.11.2020, 15:38
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Su arızası gece boyu süren mesai ile giderildi

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde ana su hattında meydana gelen patlak belediye ekiplerinin gece boyu devam eden çalışmaları sonucunda tamir edildi.

Dodurga Belediye ekipleri akşam saatlerinde beldenin ana şebeke hattında patlak olduğunu öğrenince harekete geçti. Patlağın bulunduğu alanın tespit edilmesiyle birlikte çalışmaya başlayan ekipler soğuk havaya rağmen gece boyunca çalıştılar. Buz gibi havada su içinde çalışan ekipler zaman zaman yaktıkları ateşle ısındı. Yapılan kazı çalışmaları sonunda ana borudaki sorun giderilerek beldeye su verildi.
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