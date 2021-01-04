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Stant açarak kan bağışının önemi anlattılar
Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanlığına bağlı Genç Kızılay Gönüllüleri kentte stant açarak, kan bağışının önemi hakkında bilgilendirme yaptı.
BİLECİK 04.01.2021, 11:53
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Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanlığına bağlı Genç Kızılay Gönüllüleri kentte stant açarak, kan bağışının önemi hakkında bilgilendirme yaptı.Bilecik Atatürk Parkı’na stant açan Genç Kızılay Gönüllüler küçüklere çikolata ikram ederken büyüklere kan bağışının önemi hakkında bilgilendirme yaptı. Ardından korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle gecesini gündüzüne katarak çalışan sağlık çalışanlarını ziyaret eden Genç Kızılay Gönüllüleri, ikramlıklar hediye edilerek yeni yıllarını kutladı. Ziyaret edilen tüm personel duydukları memnuniyeti ifade ederek Genç Kızılay gönüllülerine teşekkür etti.
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