Spor dalı temsilcileri ile toplantı yapıldı

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir başkanlığında ilki düzenlenen Bilecik İl Spor Dalı Temsilcileri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, tekvando, muay thai, masa tenisi, bilardo, özel sporcular ve bocce-dart il temsilcileri katılım sağladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir başkanlığında yapılan toplantıda il temsilcilerinin görüş ve talepleri dinlendi.