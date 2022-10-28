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Spor dalı temsilcileri ile toplantı yapıldı
Bilecik’te İl Spor Dalı Temsilcileri değerlendirme toplantısı yapıldı.
BİLECİK 28.10.2022, 12:16 28.10.2022, 12:21
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir başkanlığında ilki düzenlenen Bilecik İl Spor Dalı Temsilcileri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya, tekvando, muay thai, masa tenisi, bilardo, özel sporcular ve bocce-dart il temsilcileri katılım sağladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir başkanlığında yapılan toplantıda il temsilcilerinin görüş ve talepleri dinlendi.