’Spor Dalı Eğitim’ protokolü bilgilendirme toplantısı yapıldı

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yasin Özdemir ve Bilecik Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol başkanlığında ’Spor Dalı Eğitim’ protokolü bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında ’İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi’ protokolü imzalanmıştı. İş birliği imzasıyla birlikte ilkokul dördüncü sınıflarda çocukların sportif becerilerinin geliştirilmesi bağlamında uzman antrenörlerle tüm Türkiye’de desteklenmesi hedeflenmekte olan protokol ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Toplantıda 4’üncü sınıf öğrencilerine yönelik olarak yapılan projenin önemine vurgu yapılırken uygulama usul ve esasları konusunda bilgi verildi.