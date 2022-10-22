Spor dalı eğitim programı planlaması yapıldı

Bilecik Gençlik Ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, ilçe müdürleri ile toplantı düzenledi.

Bilecik Gençlik Merkezi toplantı salonunda, İl Müdürü Yasin Özdemir başkanlığında yapılan toplantı ilçe müdürleri ve kurum antrenörlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yapılan toplantıda geçmiş dönem çalışmaları değerlendirilirken Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilecek olan ve ilkokul 4’ncü sınıflara yönelik spor dalı eğitim programı planlandı.

Sporun küçük yaşlarda çocuklara aşılanması gerektiğini vurgulayan Müdür Özdemir, katılımcılara teşekkür ederek yapılan planların hayırlı olmasını temenni etti.