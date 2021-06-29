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Sosyal, kültürel ve akademik etkinlikleri düzenlendi

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir proje kapsamında çeşitli okullarda sosyal, kültürel ve akademik etkinlikleri düzenlendi

BİLECİK 29.06.2021, 11:24
Sosyal, kültürel ve akademik etkinlikleri düzenlendi

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir proje kapsamında çeşitli okullarda sosyal, kültürel ve akademik etkinlikleri düzenlendi

Bilecik merkez Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu, Malhun Hatun İlkokulu ve Bahçelievler Anaokulu’nda Sosyal, Kültürel ve Akademik etkinlikleri düzenlendi. Gençlerin çeşitli yarışmalar, resimler ve kitap okuma gibi etkinliler yaparken, keyifli anlar yaşadılar. Okulları tek tek gezerek öğrencilerin etkinliklerine eşlik eden Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, bu tür etkinliklerin devam edeceği söyledi.

Spordan, sanata ve kültürel etkinliklerden sosyal çalışmalara kadar birçok verimli aktivite gerçekleştiren öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı.
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