Sorumsuz sürücü bütün sokağı ulaşıma kapattı

Bilecik’te sorumsuz bir sürücünün park ettiği araçla koca bir sokağı ulaşıma kapatması diğer sürücüler çileden çıktı.

Bilecik’te 34 RDJ 44 plakalı otomobil sürücü Cumhuriyet Mahallesi Hacı Hasan Sokak Atatürk İlkokulu önüne sokağı kapatacak bir şekilde aracı park etti. Uzun süre sokağı kapatacak şekilde park halinde duran araç sürücüne sokağa dönmek isteyen diğer araç sürücüleri tepki gösterdi. Araç trafik polislerin uyarıları sonrası aracını daha müsait bir yere çekerken, sorumsuzluğu ise; adeta ’Pes’ dedirtti.