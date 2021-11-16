Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde bakım ve yenileme çalışmaları

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde bakım, onarım ve yenileme çalışması gerçekleştiriliyor.

Can dostları sokak hayvanları için başta barınma olmak üzere tedavi, iyileştirme ve kısırlaştırma gibi birçok başlıkta hizmetlerin verildiği tedavi ve rehabilitasyon merkezinin bazı noktalarında bakım ve yenileme çalışması yapılıyor. Sokak hayvanları için yeni suluk ve mama bölümlerinin yapıldığı çalışmaların haricinde temizliğin daha rahat yapılması amacıyla da bazı bölümlerde zemin yenileme çalışması gerçekleştirildi.