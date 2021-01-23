Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi hizmet vermeye devam ediyor

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanları ve yaban hayvanlarına en güzel şekilde hizmet vermeye devam ediyor.

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, tedavi ve rehabilitasyon merkezindeki faaliyetler hakkında kamuoyunu bilgilendirici açıklamalarda bulundu. 2016 yılından bu yana hizmet veren Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin 100 köpek ve 50 kedi kapasitesine sahip bir tesis olarak, bölgemizde örnek sayılan tesislerden birisi olduğunu hatırlatan Avcı, şunları söyledi:

Başta sokak hayvanları olmak üzere şu ana kadar onlarca yaban hayvanının dahi tedavi ve rehabilite imkanı bulduğu tesiste can dostlarımıza en güzel şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, özellikle kedi, köpek ve kuşlar başta olmak üzere yaban hayvanlarının da tedavi ve ameliyatlarının yapıldığı bir merkezdir. Yılda ortalama bin adet sokak hayvanının kısırlaştırıldığı merkez ayrıca vatandaşların talepleri doğrultusunda birçok başlıkta hizmet vermektedir."

’’Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak çok önemli’’

Sokak hayvanlarının karşılaştığı olumsuz durumlar hakkında da bilgi veren Veteriner İşleri Müdürü Avcı, "Sokak hayvanlarının gerek şehrimizde gerek tüm dünyada karşılaştığı temel sorunlar olarak bazı insanların sokak hayvanlarını yeterince sevmemesi, sokak hayvanlarının, betonlaşmanın artmasıyla yaşam alanlarının azalması ve kimi zaman aç ve susuz kalması olarak belirtebiliriz. Özellikle nesli tükenmekte olan yaban hayvanlarına tedavi imkanı sağlamak ile son derece önemli bir hizmetin yapılabildiği bir tesisimiz, bugüne kadar ağaç yedi uyuru, sakallı akbaba yanı sıra, tilki, baykuş, ayı, serçe ve güvercin gibi onlarca yaban hayvanın ağırlanarak, tedavi edildiği bir merkez olarak örnek teşkil etmektedir" İfadelerini kullandı.

Avcı, açıklamasında ayrıca vatandaşlar özellikle kış mevsimi nedeniyle sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmamaları için ev ve sokakların uygun alanlarına mama ve su bırakmaları önerisinde bulundu.