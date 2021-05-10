Sokak hayvanları için kenttin dört bir noktasına mama bıraktı

Bilecik’te bir hayvansever, sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenen sokak hayvanları için kentin değişik noktalarında mama bıraktı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasından işyerlerinin kapalı olması ve vatandaşların sokaklara çıkmamasından dolayı aç kalan sokak hayvanları için hayvan sever Murat Önal, kenttin dört bir noktasına mama bıraktı. Ardından vatandaşlara "Sokaktaki sesiz dostlarımızı yalnız bırakma, haydi Bilecik bir kapta sen koy" çağrısında bulunan Önal, "Sokağa çıkma kısıtlamasın yaşandığı bugünlerde hayvanlar için sürekli sokaklarda olacağız. Bu kapsamda hayvanlar için mama ve kaplarda su bıraktık. Bu bizim insanı vazifemizdir, kısıtlama süresi boyunca bu çalışmamızı sürdüreceğiz" dedi.