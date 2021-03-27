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Sokak hayvanları için kentteki yem noktalarına mama bırakıldı

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında bulunan yem noktalarına mama bırakıldı.

BİLECİK 27.03.2021, 13:51
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Sokak hayvanları için kentteki yem noktalarına mama bırakıldı

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında bulunan yem noktalarına mama bırakıldı.

Tüm dünyada etkisini gösteren Korona virüs (Covit-19) salgını dolayısıyla dikkatlerin insan sağlığına çekildiği bir dönemde, Bilecik Belediyesi kedi ve köpekleri unutmayarak hizmet vermeye devam ediyor. Ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında bulunan yem noktalarına mama bırakıldı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, "Gerek bizim birim gerek belediyemizdeki 10’a yakın müdürlük, insanlarımızın sağlığını tehdit etmeye başlayan salgın dolayısıyla adeta seferberlik ilan etti ve çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda bizimle birlikte yaşayan sokak hayvanlarını da unutmamamız gerekiyor. Barınağımızdaki can dostlarımıza en iyi şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz zaten. Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak daha önce bıraktığımız noktalara yem ve mama bırakma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı ve hassas davranarak, bizlere yardımcı olmasını istiyoruz’’ dedi.
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