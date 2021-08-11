Söğüt’te ’Toplu Sünnet Toyu’ yapıldı

Bilecik’in Söğüt ilçesinde ’Toplu Sünnet Toyu’ etkinliği yapıldı.

Osmanlı Devleti’nin kurulduğu topraklar olan ve içinde Ertuğrul Gazi’nin Türbesinin barındıran Söğüt’te ’Toplu Sünnet Toyu’nda 22 çocuk sünnet edildi. Söğüt Tören Alanı’nda gerçekleşen etkinlik Altınoluk Belçika Hüdai Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı, Kayı Boyu Osmanlı Derneği ve Ertuğrul Gazi Cami Derneği katılılarıyla yapıldı. Açılış konuşmaları, Kuran’ı Kerim tilaveti, protokol konuşmaları, alperenlerin sahneye daveti, mehteran ekibi gösterisi, toy duası ile devam eden etkinlikte etli bulgur pilavı dağıtıldı. Yapılan etkinlik bilgi veren Kayı Boyu Osmanlı Kültür Derneği Genel Başkanı Yaşar Demirci, "Yıllar sonra böylesine kıymetli ve anlamlı bir toy programın içerisinde olmak, sahnesinde yer bulmak bile başlı başına şükür sebebi. Emeği geçen bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun, bu afacanları sevindirdiniz. Cenabı Allah’da sizleri sevindirsin inşallah" dedi.

Etkinlik, Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, İlçe Müftüsü Ali Yurtlu, dernek başkanları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. ’Toplu Sünnet Toyu’ Şerif Saka’nın konseriyle son buldu.