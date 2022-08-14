Söğüt’te iki evin çatısı yandı

Bilecik’in Söğüt ilçesinde iki evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Küre köyünde iki evin çatısında yangın çıktı. Yangını Söğüt Belediyesi itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek söndürdü. Yangında evlerin çatısında hasar oluştu.