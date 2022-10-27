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Söğüt’te Cumhuriyet konulu tiyatro düzenlendi

Söğüt’te ilkokul öğrencilerine yönelik ’Cumhuriyet’ konulu tiyatro etkinliği düzenlendi

BİLECİK 27.10.2022, 10:28 27.10.2022, 10:40
Söğüt’te Cumhuriyet konulu tiyatro düzenlendi

24-29 Ekim Cumhuriyet Haftası ve bayramı etkinliklerinde Söğüt Kaymakamlığı, Söğüt Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ilkokul öğrencilerine yönelik “Cumhuriyet” konulu müzikal tiyatro etkinliği düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte sergilenen oyunlar çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

#ilkokul öğrenci #söğüt #Bilecik
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