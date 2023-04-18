Söğütspor adını finale yazdırdı

Bilecik 1. Amatör Lig’in şampiyonun belli olacağı final maçının ilk takımı Söğütspor oldu.

Bilecik 1. Amatör Lig’in A grubun lideri Söğütspor, B grubun ikinci Dodurgaspor’u play-off müsabakalarının ilk maçında 5-0 yenmişti. Bozüyük 1 Nolu Çim Saha’da oynan rövanş maçına iyi başlayan Söğütspor rakibini yine farklı yenerek, finale adını yazdırdı. Maça iyi başlayan Söğütspor maçın 9’uncu dakikasında Semih Durmuş’un golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra yakalanan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı Söğütspor 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın ikinci yarının 60’ıncı dakikasında Hasan Can Katılmış Söğütspor’un ikinci golünü kaydetti. Bu golden 2 dakika sonra Mutluhan Pelit Söğütspor’un üçüncü golünü kaydetti. Maçın 90’ıncı dakikasında Hasan Can Katılmış skoru belirleyen golü kaydetti. Bu sonuç sonrası Söğütspor Bilecik 1. Amatör Lig’in şampiyonun belli olacağı final maçında Vitraspor’un rakibi oldu.