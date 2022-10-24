Söğüt’e bağlı köylerine yatırımlar devam ediyor

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Söğüt ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.

Söğüt’te yapımına başlanan Gençlik Kampı ve Oba Kültürü Parkı inşa alanına giden Vali Kızılkaya, inceleme yaptı. Yüklenici firmaya teslimi yapılan proje hakkında bilgi alarak çalışmaları yakından takip etti. Vali Kızılkaya, incelemelerin ardından Akçasu köyüne giderek vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve isteklerini dinledi.

Yakacık ve Akçasu köylerinin kullanımı için yapılan yeni su deposunun hayırlı olmasını dileyen Vali Kızılkaya, köylere yapılan yatırımların devam edeceğini belirtti.