Söğüt MYO öğrencileri yarışmaya damga vurdu

Söğüt Meslek Yüksekokulu (MYO) aşçılık programı öğrencileri, Denizli Pamukkale Üniversitesinde düzenlenen ’2. Uluslararası Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması’na damga vurdu.

Denizli Genç Aşçılar Derneği ile Pamukkale Üniversitesi işbirliği ile organize edilen ’2. Uluslararası Denizli Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması’ üniversitenin Göl Bahçe alanında yerli ve yabancı şef aşçıların jüriliğinde gerçekleştirildi. Amacı Denizli’nin yöresel ürünlerini tanıtmak, lise ve üniversite öğrencilerinin aşçılık mesleğinde kendilerini geliştirmelerini sağlamak ve öğrencilerin öz güvenlerini artırmak olan festivalde Söğüt Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri dereceye girdi. Söğüt Meslek Yüksekokulu yarışmaya aşçılık programından 3 öğrenci ile katıldı. Yemek yarışmasında üniversitenin 3 öğrencisi ’Üniversite Düzeyi 3 Course Ekip’ kategorisinde yarıştı. 20 ülkeden 242 yarışmada Söğüt MYO aşçılık programı öğrencileri Mert İsmail Yeşilçimen, Seyfullah Alaaddin Kuru, Yusuf Tutar gümüş madalya almaya hak kazandılar.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Uluslararası Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması’nda yer alarak ilçemizi temsil eden öğrencilerimizin, çalışmalarından ve başarılarından gurur duyduk. öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının daimî olmasını diliyorum’’ diyerek iyi dilek ve temennilerini iletti.