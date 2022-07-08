Şoförler Odası Başkanı Çeşmeci’den sürücülere uyarı

Osmaneli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Çeşmeci, Kurban Bayramı tatili için uzun yola çıkacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bayram tatili süresince trafik yoğunluğunda önemli oranda artış olduğunu dile getiren Osmaneli Şoförler Odası Başkanı Emin Çeşmeci, “Trafik yoğunluğu ile birlikte trafik kazaları da artmakta, bu kazalar sonucunda birçok vatandaşımız hayatını kaybetmekte, yaralanmakta veya hayatının geri kalan bölümünü engelli olarak sürdürmek zorunda kalmaktadır. Son yıllarda bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazaları incelendiğinde, bu kazaların önemli bir bölümünün hız ihlali, hatalı sollama, yakın takip, yorgunluk, uzun sure araç kullanma ve dinlenme süreleri ile ilgili kurallara sürücülerimizin uymamalarından kaynaklandığı anlaşılmaktadır” dedi.

“Hız limitlerine mutlaka uyalım"

Bayram tatili süresince İçişleri Bakanlığı tarafından alınan yoğun önlemlere dikkat çeken Başkan Çeşmeci, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Unutmayalım ki emniyet kemerinin hayat kurtardığı bilinmektedir. Bunun için bütün sürücü ve yolcuların seyahat süresince emniyet kemerlerini harfiyen takmaları kendi faydalarına olacaktır. Diğer bir önemli konu ise seyahat esnasında sürücülerin telefonlarını kapatmalarını istiyoruz. Çünkü meydana gelen kazaların yüzde 95’i sürücü kusurundan kaynaklıdır. Bunun sebebi ise direksiyonda iken telefonla konuşmak, mesajlaşmak, sigara içmek, yorgunluk, aşırı hız ve kurallara uymamak olarak özetleyebiliriz. Tüm tedbirlere rağmen tatillerde kazalar yüzdü yüz artış gösteriyor. Bilançonun ağır olması bayramlarında neşesini kaçırıyor. Halen yaşanan acılardan ders almıyoruz. Direksiyonda ne kadar az zaman geçirirsek o kadar az kaza olur. Motosiklet sürücüleri yolcularının hayati önem taşıyan koruma başlıklarını takarak kendi ve başkalarının canlarını tehlikeye atmasınlar. Alkollü olarak araç kullanmasınlar. Araçlarda bulunan sis farlarını trafik güvenliğini tehlikeye düşürmemek için uygun koşullarda yaksınlar. Özellikle sabaha karşı uykusuzluk ve yorgunluk belirtilerinin yoğunlaştığı ve doğu istikametine gidişte güneşin de etkisiyle sürücülerin olumsuz etkilendiği 4.30-6.30 saatleri ve batı istikametinde ise akşamüzeri 18.00-20.00 saatleri arasında sürücülerimizin aracın iç mekânındaki oksijen yoğunluğunu artırmak için araçlarından inerek kısa süreli de olsa müsait yerlerde dinlenmeleri gerekiyor. Diğer tüm trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem arz etmektedir. Tüm sürücülerin bayramını kutlayan Çeşmeci, "Bayramlar, dargınlıkların unutulduğu, insanların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığı günlerdir. Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulandığı bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Tüm Şoför dostlarıma iyi bayramlar diyorum.”