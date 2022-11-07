Siyasileri bir araya getiren düğün

Türk Kızılay’ı Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun dünya evine girdi.

Bilecik’te bir düğün salonundan gerçekleşen düğünde Sevcan Uzun ve Yüksel Yıldız çifti dünya evine girdi. Genç çiftin nikah şahitliğini Bilecik Milletvekilleri Selim Yağcı ve Yaşar Tüzün yaptı. Çok sayıda siyasi, iş insanı ve bürokratın katıldığı düğünde katılımcılar çift ile fotoğraf çektirerek mutluluklar diledi.