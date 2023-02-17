Siyasileri bir araya getiren cenaze

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız’ın babası Hasan Yıldız tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, cenazeye çok sayıda siyasetçi katıldı.

Bir süredir hastalığı nedeniyle Yalova’da bir hastanede tedavi altında bulunan 89 yaşındaki fırıncı Hasan Yıldız hayatını dün kaybetti. Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız’ın babası Hasan Yıldız cenazesi bugün cuma namazını müteakip Dedeoğlu Camii’nde kılınan olan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi. Cenazeye CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, CHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Yusuf Paçacı, STK temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda seveni katıldı.