Site sakinlerin yol sorunu çözülüyor

Bilecik Belediye Başkanlığı bir sitede oturanların yollarının düzeltilmesi talebine kayıtsız kalmayarak çalışmalara başladı.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan ve kentte uzaklığı ile gözden de ırak olan Özgün Sitesi’nin yol yapım çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince başladı. Ekipler ilk olarak mıcır kaplama yaparken, düzeltme çalışmaların bitmesiyle yola asfalt atılacağı öğrenildi.