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Sınavla öğrenci alan liselere bir yenisi daha eklendi

SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN LİSELERE BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ

Sınavla öğrenci alan liselere bir yenisi daha eklendi

SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN LİSELERE BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ

29 Nisan 2020 Çarşamba 13:23
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Sınavla öğrenci alan liselere bir yenisi daha eklendi

Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi, bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi sınavla öğrenci alan okullar statüsüne alındı.

Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesinde 2014-2015 Öğretmen Lisesi binasında eğitim-öğretim yılında başlayan erkek İmam Hatip Lisesi olarak 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilk mezunlarını verirken, bu yıl da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi sınavla öğrenci alan okullar statüsüne alındı. Bu statü ile Bilecik’in sınavla öğrenci alan tek erkek İmam Hatip Lisesi olurken, kontenjan 30 öğrenci ile sınırlandırılmıştır.

Öte yandan okul yerleşkesi içinde kapalı ve açık spor alanları, botanik bahçe, öğrenciler için pansiyon, çalışanlar için lojman gibi birçok imkanı barındırması Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bu kararı alınmasına büyük etken oldu.

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