“Sıfır Atık” projesi çerçevesinde halk bilinçlendirildi

Osmaneli Belediye Başkanlığı tarafından “Sıfır Atık” projesi çerçevesinde vatandaşlara bilinçlendirme çalışması yapıldı.

Bilecik’te “Sıfır Atık” projesi çerçevesinde Osmaneli Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü vatandaşı bilinçlendirmek adına hazırlanan el broşürlerini esnafa dağıtarak bilgi verdi. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ”Osmaneli halkımızın katılımı ve Çevre Şehircilik Bakanlığımızın destekleri ile sürdürdüğümüz sıfır atık projemizi başarı ile sürdürüyoruz. Atıkları geri dönüşümle ekonomiye kazandırırken, birçok yatırımımızda atıkları değerlendiriyoruz. Halkımızda bu konuda hassasiyetini arttırdığımızda miktarı sıfıra inecek inşallah” dedi.