“Sıfır Atık” projesi bilgilendirme çalışmaları yapıldı

Osmaneli Belediyesince “Sıfır Atık” projesi hakkında bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde vatandaşlar ve esnaflar zabıta ekiplerince “Sıfır Atık” projesi hakkında bilgilendirildi. Konuyla ilgili bilgi veren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “Geri dönüşüm maalesef ülkemizde çok ilkel şartlarda sağlıksız bir biçimde yürütülüyor. Belediyemiz adına ilçe sınırlarımızda ambalaj atıklarının kaynağından ayrı toplanması konusunda daha önce de geniş çalışmalarımız vardı. Tüm ilçemizde yaygınlaşması için mücadele ettiğimiz proje ile atıkların apartman, site, kamu kurumu, okullar, satış noktaları gibi alanlarda kaynağında ayrıştırmayı hedefledik. Bu alanda çok önemli mesafe de kat etmiş bulunuyoruz. Yeniden değerlendirilmesi mümkün olan bu atıkların evsel atıklardan ayrı toplanmasını sağlayarak göstereceğiniz küçük çaba ile doğal kaynaklarımızın korunmasına katkı sağlarken, gelecek nesillerin daha sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını koruyarak, vatandaşlık ödevimizi de yerine getirmek amacıyla bu projemizi hayata geçirdik” dedi.